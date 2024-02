Tarcísio propõe extinção de órgãos e agências estaduais

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), anunciou esta semana que vai propor a extinção de órgãos estaduais, agências e fundos públicos como parte da reforma administrativa no Estado.

"A gente tem que se perguntar o porquê desse órgão existir, o que essa agência produz. Quando a gente vai responder, essa agência não produz nada", disse o chefe do Executivo paulista na quarta-feira (31) durante um evento na Fiesp. O governador não indicou quando os projetos serão enviados para aprovação dos deputados.

Atualmente, o governo de São Paulo conta com 26.991 cargos comissionados e funções de confiança. Na primeira fase da reforma, deputados estaduais aprovaram em dezembro a diminuição de 20% na quantidade de cargos comissionados e funções de confiança. A proposta representou a extinção de 5,4 mil cargos e uma redução de R$ 10 milhões mensais na folha de pagamento.

