Tarcísio quer entregar Sabesp sem valorizar o prêmio de controle do governo paulista

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no topo de sua lista de desestatizações e pretende, para isso, usar o modelo Eletrobrás, em que o governo federal abriu mão do poder de controle e favoreceu acionistas minoritários - um deles o bilionário Jorge Paulo Lemann, que agora está envolvido em uma suposta fraude contábil na Americanas.

"Segundo a secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística de São Paulo, Natália Resende, uma proposta estudada pela nova administração é manter menor participação na companhia em um desenho que daria ao governo a palavra final sobre investimentos prioritários da empresa", informa o Estado de S. Paulo.

Ela negou que o governo paulista deixará completamente o controle da companhia. "O pessoal fala assim: se é privatização, o Estado vai sair completamente. E não é isso. O que a gente pode fazer é diluir essas ações na lógica da Eletrobras, ou seja, aumentar a quantidade de ações do privado, mas permanecer com o que a gente chama do golden share, por exemplo, que significa: em decisões estratégicas o Estado permanece com poder de voto. Perde o controle acionário mas permanece com o poder de veto, digamos, em relação a assuntos estratégicos".

De acordo com Natália Resende, o modelo não permite que municípios que não possuem abastecimento de água e esgoto sejam preteridos no futuro. "Isso é um assunto estratégico para o Estado que muitas vezes o privado vai olhar e falar ‘onde que para mim é mais rentável fazer o investimento’, mas para o Estado todo local é importante".

Para ela, a desestatização também não vai culminar no aumento da tarifa de água. "O que atrai o privado é o projeto como um todo. O que a gente está pensando aqui é como melhorar o serviço, com uma tarifa mais módica e atingindo esses locais".

