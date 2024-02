Tarcísio "quer matar mais", diz Glauber Braga após PM de São Paulo matar 54 pessoas em menos de 2 meses na Baixada Santista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) repercutiu a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de mudar quase toda a cúpula da Polícia Militar de São Paulo - o que causou revolta nos oficiais e gerou uma crise na instituição. Os coronéis que ascenderam seriam ligados ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL-SP), que foi capitão da PM e membro da Rota.

Desde o início de 2024 - de 1º de janeiro a 20 de fevereiro -, a Baixada Santista vem enfrentando uma escalada preocupante de violência policial, com um número alarmante de mortes causadas por policiais militares. Segundo dados levantados pelo Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), entre 1º de janeiro e 20 de fevereiro deste ano, já foram registradas 54 mortes na região, um aumento significativo em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizadas 13 mortes.

continua após o anúncio

Para Glauber Braga, as mudanças feitas por Tarcísio na PM significam que o governador "quer matar mais": "não basta realizar na Baixada Santista a 'operação' mais letal desde o Carandiru, as informações dão conta de que o governador de São Paulo movimentou 34 coronéis porque quer matar mais, sem qualquer contestação. Até quando a carnificina e a vingança serão legitimadas no Brasil?", questionou.

Não basta realizar na Baixada Santista a “operação” mais letal desde o Carandiru, as informações dão conta de que o governador de São Paulo movimentou 34 coronéis porque quer matar mais, sem qualquer contestação. Até quando a carnificina e a vingança serão legitimadas no Brasil? continua após o anúncio February 22, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: