Tarcísio recua e diz que irá manter câmeras em uniformes da PM: "não vamos mexer"

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira (5) que o governo irá manter as câmeras acopladas nos uniformes da Polícia Militar paulista, um dia depois de seu secretário da Segurança, Capitão Derrite (PL), falar em rever a medida.

"Não vamos alterar nada. Para quem está esperando que a gente mexa nesse programa agora, não vamos mexer", disse Tarcísio após reunião com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e secretários estaduais e municipais.

"Toda política pública tem que ser reavaliada, mas o que é positivo tem que ser mantido. A gente está entendendo que a política pública trouxe essa segurança, então vamos preservar como está nesse primeiro momento. E vamos avaliar ao longo do tempo como os números estão se comportando e fazendo ajustes pontuais naquilo que for necessário", completou Tarcísio.

O Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula (PT) emitiu nota dizendo ver com preocupação a declaração do secretário de Segurança Pública paulista.

Na quarta (4), a uma rádio de Sorocaba (SP), Derrite declarou: "Nós vamos rever o programa. O que existe de bom vai permanecer. Aquilo que não está sendo bom e que pode ser comprovado cientificamente que não é bom, por isso a importância de analisar esse estudo da Fundação Getulio Vargas, a gente vai propor ao governador possíveis alterações".

