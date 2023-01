Tarcísio rifa irmão de Bolsonaro de seu governo

Apoie o 247

ICL

247 - “O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu não nomear Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, para um cargo na administração estadual. A contratação de Renato chegou a ser discutida no Palácio dos Bandeirantes”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“O irmão do ex-presidente foi um dos coordenadores da campanha de Tarcísio no ano passado. Ele seguirá trabalhando como chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, cidade de 19.000 habitantes no Vale do Ribeira”. acrescenta.

O jornalista ainda informa que “Renato permanece em contato com integrantes do governo para tratar de assuntos relacionados ao município. Ele esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta semana para tentar uma reunião com o secretário de Governo, Gilberto Kassab, mas deixou o local sem conseguir encontrá-lo”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.