Tarcísio se reúne com empresas condenadas por criar cartel

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve nesta segunda-feira (5) reuniões com representantes de duas empresas condenadas a pagar multas milionárias por operar durante 25 anos um cartel que fraudou mais de 11 mil contratos na Espanha. O chefe do Executivo paulista foi à Europa com o objetivo de apresentar a investidores estrangeiros o plano de privatizações da sua gestão.

Os encontros foram com representantes das empresas Acciona e da Sacyr, de acordo com informações publicadas no portal Metrópoles. As duas instituições estiveram no centro de um escândalo na Espanha que terminou com a condenação de seis companhias, em 2022, ao pagamento de uma multa de € 203,6 milhões por formação de cartel.

A Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) foi responsável pela aplicação da multa. O órgão regula a competição empresarial na Espanha, instituição parecida com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil.

À Acciona, foi aplicada uma multa de 29,4 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões). A Sacyr teve de pagar 16,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 89,7 milhões). No comunicado emitido pela CNMC sobre as sanções, não houve menção a impedimentos para a realização de novos contratos.

Sobre os encontros, o governo Tarcísio disse ter "um robusto programa destinado à atração de investimentos privados em serviços públicos a fim de ampliar as oportunidades de emprego e desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em todo o estado".

