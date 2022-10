Tarcísio tem 57% dos votos válidos contra 43% de Haddad, diz Real Time Big Data

Apoie o 247

247 - O candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), lidera a disputa com 48% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 12.

Nos votos totais, o candidato Fernando Haddad (PT) tem 36%; brancos e nulos somam 6%, enquanto 10% estão indecisos.

Nos votos válidos, isto é, desconsiderando brancos, nulos e indecisos, como é calculado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na divulgação do resultado, Tarcisio lidera com 57% contra 43% de Haddad.

A pesquisa do Real Time Big Data foi feita para a Record TV. Foram ouvidos 1.200 eleitores paulistas entre segunda-feira, 10, e terça-feira, 11. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08940/2022.

