Tarcísio tem forte crise renal e suspende agenda oficial na Europa

247 - Devido a uma intensa crise renal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve que cancelar sua agenda oficial de reuniões na Inglaterra. Acompanhado de assessores e secretários, ele havia chegado em Londres no domingo (27) para se encontrar com investidores, agentes do mercado financeiro e empresários.

Na manhã desta segunda-feira (28), o governador foi acometido por fortes dores, o que o obrigou a retornar ao hotel para receber atendimento médico de um especialista e ser medicado. Antes disso, ele havia se encontrado com investidores e concedido uma entrevista ao jornal Financial Times.

Tarcísio será submetido a exames para localizar uma pedra no rim e, em seguida, decidir como proceder com o cronograma de viagens nos próximos dias. O governador declarou que sofre com crises renais com certa frequência, mas que essa em particular foi muito intensa.

O propósito da viagem era apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e fortalecer as relações com líderes governamentais e setoriais dos países que seriam visitados. Além da Inglaterra, a previsão era de que Tarcísio iria para Madri, na Espanha, e terminaria a viagem na quinta-feira (30), em Paris, na França. (Com informações do G1).

