Tarcísio teve menos votos do que soma de nulos, brancos e abstenções em SP

Os três índices somados superam em quase 1,5 milhão o número de eleitores que votou no líder bolsonarista da corrida para o governo estadual edit

Apoie o 247

ICL

247 - Mesmo tendo liderado o primeiro turno da eleição para o governo de São Paulo , o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) não obteve mais votos do que a soma das abstenções e dos votos brancos e nulos no estado. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal UOL .

Ao todo, Tarcísio recebeu 9.881.995 votos. No entanto, de acordo com o TSE, o número de abstenções no pleito paulista foi de 7.491.914.

Em relação aos votos nulos, 2.149.776 optaram por essa decisão, enquanto outros 1.645.522 votaram branco.

Somando os três índices mencionados, chega-se ao número de 11.287.242, que representa quase 1,5 milhão de eleitores a mais do que o número de pessoas que votou no líder bolsonarista da corrida para o governo estadual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.