Tarcísio transfere gabinete para São Sebastião para acompanhar tragédia ambiental

Segundo o governo, o objetivo é acelerar as ações de assistência na cidade, que registrou 35 mortes até o momento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo,Tarcísio de Freitas (Republicanos), transferiu seu gabinete para São Sebastião, município no Litoral Norte do estado mais afetado pelas fortes chuvas no último fim de semana.

Segundo o governo, o objetivo é acelerar as ações de assistência na cidade, que registrou 35 mortes até o momento. “Ficaremos o tempo que for necessário”, afirmou Tarcísio, conforme cita o portal Metrópoles.

>>> (Vídeos) Tarcísio agradece a Lula e declara luto de três dias em SP

O Litoral Norte de São Paulo foi atingido por tempestades devastadoras, que já deixaram dezenas de mortos e centenas de pessoas desabrigadas e milhares sem água.

Em coletiva nesta segunda-feira (20), Tarcísio pediu que turistas na região não tentem voltar para capital. Há pontos de bloqueio em estradas por conta das chuvas.

Segundo o governador, ainda há pessoas ilhadas e incomunicáveis em São Sebastião. Os pontos mais afetados são o Juquehy e a Barra do Sahy.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.