Tarcísio vai buscar Lula para tentar privatizar Porto de Santos

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai buscar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro ministro de Porto e Aeroportos, Márcio França, para tentar convencer a futura administração federal a progredir com a privatização do Porto de Santos, informa o UOL.

França fechou as portas para a privatização do maior complexo portuário da América Latina. "A autoridade portuária vai continuar estatal. O que a gente faz é concessão de áreas dentro do porto, de terminais privados", disse ele, após ter sido nomeado.

Segundo o UOL, o governo paulista aposta que, através do diálogo, é possível reverter a posição de França. O plano de concessão, que seria o segundo maior do governo Jair Bolsonaro (atrás apenas da venda de ações da Eletrobrás), deve ser uma das primeiras agendas de Tarcísio.

