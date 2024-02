Tarcísio vai hospedar Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes em viagem para ato na Paulista

Apoie o 247

247 - No próximo domingo (25), Jair Bolsonaro (PL) marcará presença em um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, que visa reagir à Polícia Federal por conta de investigações contra ele e seus aliados por uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro ficará hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, durante sua visita, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Bolsonaro tem previsão de chegada a São Paulo no sábado (24), onde irá direto para o Bandeirantes. Lá, ele se reunirá com aliados para finalizar os detalhes do evento que ocorrerá no dia seguinte.

Esta não é a primeira vez que ele escolhe o Palácio dos Bandeirantes como local de hospedagem em suas viagens à São Paulo, como já havia sido relatado anteriormente. Atualmente, a residência é ocupada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado próximo de Bolsonaro. Tarcísio, aliás, confirmou presença no ato. Há expectativas de que o governador faça um discurso durante o evento.

