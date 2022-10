Tarcísio vai transformar governo de São Paulo em reduto bolsonarista

“Há espaço para quem esteve no governo do presidente Bolsonaro? Sem dúvidas", disse o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas edit

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para a disputa paulista, disse que nomes do governo do atual ocupante do Palácio do Planalto poderão ocupar cargos durante sua gestão.

“Há espaço para quem esteve no governo do presidente Bolsonaro? Sem dúvidas, desde que a gente tenha muita qualificação técnica. O que a gente vai buscar no fim das contas? Competência. Nós tivemos pessoas participando do governo Bolsonaro de muita aptidão, há pastas que deram muito certo e que deram certo porque o presidente trouxe gente muito técnica para fazer parte do governo. Essa mesma forma de lidar com a constituição do governo a gente vai trazer para cá”, disse Tarcísio em entrevista à Jovem Pan, nesta segunda-feira (31).

De acordo com o UOL, “aliados especulam que Tarcísio e a ala bolsonarista ficarão com a indicação para importantes secretarias, como as de Governo, Segurança Pública e Saúde. Os nomes, no entanto, não são adiantados porque essas fontes dizem que cabe a Tarcísio fazer os anúncios. Até por volta do meio-dia, Bolsonaro ainda não tinha se manifestado sobre sua derrota”.

