Tarcísio volta atrás e decide renovar câmeras corporais da PM

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou atrás e decidiu estender o contrato das câmeras corporais utilizadas pela Polícia Militar (PM), entretanto, o fez por um período de apenas seis meses. A decisão, publicada no Diário Oficial de São Paulo, contempla um dos contratos com o consórcio Axon e Advanta, abrangendo um total de 3.125 câmeras, estendendo-se até 1º de junho de 2024, com custo aproximado de R$ 10,7 milhões.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a decisão de Tarcísio foi pressionada pelos altos índices de mortalidade e declarações públicas anteriores do governo que sinalizavam uma interrupção nos investimentos nesse programa. A gestão atual herdou dois contratos de prestação de serviços, ambos estabelecidos durante a gestão anterior, sob o comando de João Doria (ex-PSDB), abrangendo um total de 10.125 câmeras corporais disponíveis para a PM.

Ao mesmo tempo em que prorrogou o contrato das primeiras 3.125 câmerasTarcísio disse na semana passada que o governo não tinha verba para investir em novos equipamentos. Na ocasião, Tarcísio também declarou que não planeja adquirir mais câmeras, questionando a eficácia desses dispositivos na garantia da segurança cidadã, uma posição divergente de estudos anteriores.

O primeiro ano da gestão Tarcísio evidenciou um aumento de 26% no número de mortes em operações da PM, segundo dados do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp) do Ministério Público Estadual (MPSP). O crescimento mais expressivo foi registrado nos policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), que viram o número de mortes durante operações saltar de 7 para 32 em um ano.

