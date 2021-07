Tarifas da Enel SP sofrerão reajuste de até 11,4% a partir de domingo

Agência Brasil - A partir do próximo domingo (4) os clientes de energia elétrica da Enel Distribuição São Paulo verão a conta de luz aumentar.

O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última terça-feira (29). A Enel Distribuição São Paulo atende cerca de 7,4 milhões de unidades consumidoras em São Paulo.

O aumento médio para o consumidor paulista será de 9,44%, sendo 3,67% para alta tensão, 11,38% para baixa tensão e 11,4% para consumidores residenciais.

O reajuste foi impactado por encargos setoriais, compra de energia e os efeitos do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) sobre parte dos custos da empresa, entre outros fatores.

À beira de novos apagões, governo Bolsonaro eleva bandeira vermelha da conta de luz em 52%

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) definiu nesta terça-feira (29) um novo valor para a bandeira vermelha patamar 2, que está sendo cobrada atualmente na conta de luz. Pela decisão, a taxa passa de R$ 6,243 por 100 kWh para R$ 9,49 por 100 kWh. O novo valor representa aumento de 52%.

A justificativa do governo é que o aumento seria supostamente o valor necessário para cobrir todo o custo adicional do acionamento de termelétricas ao longo do segundo semestre deste ano, evitando um apagão no país.

