Tatto defende taxação de grandes fortunas para que bilionários contribuam com o desenvolvimento de São Paulo

“Temos que fazer um debate público, transparente na cidade. Como ficam esses bilionários da cidade? (...) Não é possível que a cidade não vai fazer esse debate sobre a taxação das grandes riquezas, taxar o patrimônio”, disse o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto edit

247 - O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, defendeu a taxação de grandes para que os bilionários da capital paulista contribuam com o desenvolvimento do município. “Temos que fazer um debate público, transparente na cidade. Como ficam esses bilionários da cidade? (...) Não é possível que a cidade não vai fazer esse debate sobre a taxação das grandes riquezas, taxar o patrimônio”, disse Tatto nesta segunda-feira (3) em entrevista ao UOL.

"São Paulo deixa de passar quase R$ 3 bi por ano para o governo federal, então é uma cidade menos desigual. Precisamos atualizar a tabela genérica de valores, temos que fazer um debate público transparente sobre como fica esses bilionários na cidade, não vão contribuir? Sabe esses bancos, essa taxinha que pagam nas casas lotéricas? Por ano, isso dá R$ 70 bilhões por ano", afirmou.

"A cidade de São Paulo precisa ainda investir muito em corredor [de ônibus], ciclovias, metrô. Precisamos pensar em outra cidade", completou Tatto.

