Tatuzão fica alagado e preso em túnel após acidente em obra do metrô de SP

247 - O equipamento conhecido como "tatuzão", usado nas escavações do túnel da Linha 6-Laranja, ficou danificado após o acidente na obra do metrô, que aconteceu na manhã de terça-feira (1º). De acordo com a Acciona, concessionária responsável pela obra, o tatuzão, operado por mais de 40 pessoas, estava a 1,8 metro de distância do local que desmoronou.

Segundo o portal G1, o presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, Paulo Ferreira, afirmou que a trepidação causada pelo tatuzão é uma das hipóteses para o acidente.

O tatuzão seguia no trecho sentido sul, na direção do Rio Tietê, entre as futuras estações Santa Marina e São Joaquim. Estava cerca de três metros abaixo do nível da tubulação de esgoto que rompeu e inundou a obra.

Em coletiva de imprensa, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, afirmou que "esse tatuzão vai ter que ser todo reformado, já está sendo comprado todo o equipamento, para que a gente possa rapidamente fazer a recomposição do tatuzão para que ele volte a operar".

