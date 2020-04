Taxa de isolamento em São Paulo cai para 47%

Equipe técnica do governo de São Paulo afirma que, para conter propagação do novo coronavírus, taxa deve ser de 70%. Governador João Doria promete adotar medidas mais rígidas caso o isolamento não chegue a mais de 60% neste final de semana. edit

247 - A taxa de isolamento social no estado de São Paulo foi de 47% nesta quinta-feira (9), de acordo com o governo estadual, numa querda de oito pontos percentuais em relação ao último domingo (5), que registrou 59% de adesão.

De acordo com o governo, para controlar a disseminação da Covid-19, o índice ideal é de 70%. O governador João Doria (PSDB) prometeu tomar medidas mais rígidas na segunda-feira (13), inclusive com prisão para quem desrespeitar as orientações, caso o isolamento não chegue a mais de 60% neste final de semana.

Segundo informações do G1, a taxa de isolamento social do Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) é obtida por meio da geolocalização de smartphones monitorados pelas quatro principais operadoras de telefonia. O sistema é atualizado diariamente e inclui informações de municípios com população maior que 30 mil habitantes.

São Paulo tem 8.216 casos confirmados de coronavírus e metade das 1.056 mortes pela doença no país, segundo balanço divulgado pelo governo federal. Nesta sexta, o Brasil atingiu a marca de mais de 1 mil mortes pela doença.





