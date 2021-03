Taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 96% no Rio de Janeiro

Nas enfermarias do município, a ocupação é de 74% edit

247 - A taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública da cidade do Rio de Janeiro já é de 96%, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria municipal de Saúde na tarde deste domingo (7).

Nas enfermarias destinadas ao tratamento de pacientes com Covid-19, a ocupação é de 74%.

Segundo o levantamento, 18 pessoas esperam por uma vaga no sistema de saúde do município do Rio.

