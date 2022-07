TCE-RJ dá 15 dias para Rosinha Garotinho devolver R$ 106,5 milhões ao cofres públicos por supostas fraudes na área de saúde

Decisão do Tribunal de Contas do Estado também abrange seis ex-gestores do município de Campos edit

247 - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) de um prazo de 15 dias para que a ex-prefeita de Campos Rosinha Garotinho, além de outros seis ex-gestores, devolvam aos cofres públicos cerca de R$ 106,5 milhões. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a cobrança está relacionada a supostas fraudes que teriam sido cometidas pelos ex-gestores em um contrato de saúde.

“Segundo o TCE, o valor foi pago pela prefeitura de Campos entre 2009 e 2013, durante a gestão de Rosinha, à G.A.P. Comércio de Produtos Automotivos pelo aluguel de ambulâncias. A empresa estava em nome de George Pereira. Essa ‘pessoa’ simplesmente não existe e os seus documentos constantes em processos oficiais eram falsos”, destaca a reportagem.

Ainda conforme o TCE, o empresário e colaborador de campanha do ex-governador Anthony Garotinho, Fernando Trabach Gomes, estaria por trás da suposta fraude. Trabach, que é filiado ao União Brasil, irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Além de Rosinha Garotinho, a decisão do TCE também determina que o ressarcimento seja feito pelos ex-secretários municipais de Administração Fábio Ribeiro, André Rodrigues Tavares e Benílson Paradivino, além dos ex-presidentes do Fundo Municipal de Saúde Paulo Roberto Hirano, Geraldo Venâncio e Izaura Sá Freire.

