Técnica de enfermagem é presa no RJ com restos de vacina da Covid-19 na bolsa

No depoimento, ela afirmou à polícia que guardou o resto das doses que sobraram do fundo de vários frascos de Coronavac e estava levando para casa para vacinar o marido edit

247 - Uma técnica de enfermagem foi presa em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, saindo de um posto de saúde com restos de doses de vacina da Covid-19 guardados dentro de uma garrafa com gelo na bolsa. A informação é do portal G1.

Agentes do programa São Gonçalo Presente desconfiaram do nervosismo da mulher quando foi questionada.

Em depoimento, ela afirmou à polícia que guardou o resto das doses que sobraram do fundo de vários frascos de Coronavac e estava levando para casa para vacinar o marido.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.