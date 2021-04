Teixeira: “Impeachment passou a ser realidade e País vive tempestade perfeita”

“Estamos entrando no que os teóricos chamam de uma ‘tempestade perfeita’”, afirmou o deputado Paulo Teixeira (PT-SP). “Eu acho que pode ter um ambiente para um pedido de impeachment” edit

Revista Forum - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta quarta-feira (28), que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, criada para investigar as ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro na pandemia, pode criar “ambiente político” para o impeachment do presidente. Segundo ele, o país vive uma “tempestade perfeita” para isso.

“Estamos entrando no que os teóricos chamam de uma ‘tempestade perfeita’. Tudo vai contra o governo. Uma crise social imensa, crise econômica expressiva, dificuldade na ação parlamentar e queda de popularidade. Eu acho que pode ter um ambiente para um pedido de impeachment”, afirma o parlamentar.

