“Tem lugar reservado no lixo da história”, diz Rogério Correia ao criticar procuradora que tentou “detonar” Lula

247 - O deputado federal Rogério Correia usou suas redes sociais nesta terça-feira (2) para criticar a postura da procuradora Laura Tessler, que queria destruir a imagem do ex-presidente Lula, a quem chamava de forma pejorativa de "9".

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que perdeu um dedo num acidente de trabalho, superou dificuldades, chegou à presidência da República e deixou o cargo com 87% de aprovação popular, a maior já registrada em toda a história do Brasil, em razão do desenvolvimento econômico e social, foi também alvo de preconceito e do elitismo de procuradores federais.

Numa das mensagens da Operação Spoofing, a procuradora Laura Tessler fala em "detonar a imagem do 9", mesmo sabendo que não tinha provas contra o ex-presidente. Confira, inscreva-se no canal de vídeos curtos da TV 247 e saiba mais:

