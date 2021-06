'Tem que ser muito filho da p* para não sofrer com a morte', diz Alexandre Kalil sobre a pandemia, minimizada por Bolsonaro

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kali, afirmou que perdeu noites de sono durante os períodos mais críticos da pandemia na capital mineira.

"Quem não sofre? Eu sofro. Sofro com a morte, sofro com a fome, eu sofro. Minha vida mudou muito em muito pouco tempo. Quem não sofre com a morte? Tem que ser muito filho da p* para não sofrer com a morte. É simples assim", disse em entrevista ao jornal O Estado de Minas.

O chefe do executivo municipal também destacou que o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, formado por médicos infectologistas, ainda não tem uma solução para o funcionamento de grandes salas que podem gerar aglomeração.

"Um errinho nesse negócio…", complementou, em referência à reabertura no tempo errado. "Fazer protocolo não é combater. Combater é dar condição do pobre ficar em casa. Isso é combater", acrescentou.

