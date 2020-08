Tempestade de areia 'fecha o tempo' e atinge cidades do interior de SP e muda paisagem

Algumas cidades do centro-oeste paulista registraram no início da tarde desta quinta-feira (13) uma densa nuvem de poeira, reflexo de frente fria que está se deslocando sobre o Paraná edit

247 - Algumas cidades do centro-oeste paulista registraram no início da tarde desta quinta-feira (13) uma densa nuvem de poeira que deixou as ruas de municípios, como Palmital, Gália, Tarumã, Campos Novos Paulista e Cândido Mota (SP), praticamente sem visibilidade, mudando a paisagem local. A informação é do portal G1.

Segundo reportagem do portal G1, o motivo causador do fenômeno é uma frente fria que está se deslocando sobre o Paraná e que provoca reflexos na região, especialmente com ventos fortes. O IPMet não informou a velocidade dos ventos.

