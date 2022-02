Tempestade deixou estrago em pelo menos 22% das unidades de atendimento à população em Petrópolis, diz ministério

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (17), que a tempestade sobre a cidade de Petrópolis (RJ), desde terça-feira (15), deixou estragos em pelo menos 22,7% das estruturas de saúde do município. Cerca de 500 quilos de remédios e insumos foram enviados para Petrópolis.

Há preocupação com a proliferação de doenças causadas pelo contato com água suja e danos nas redes de esgoto e saneamento básico, como leptospirose e hepatite.

O ministro Marcelo Queiroga foi à cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro como parte da força-tarefa que o governo federal montou para ajudar a cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Tragédia em Petrópolis: número de mortos passa de 100; oito vítimas são crianças

Em entrevista à CNN Brasil, o governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, afirmou que ainda não foi possível calcular os custos de reconstrução de Petrópolis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nesse momento, é difícil calcular o quanto irá custar a reconstrução da cidade. Não completou nem 48 horas do ocorrido. Agora estamos empenhados no trabalho de limpar a cidade e socorrer as pessoas. Ninguém parou para orçar as coisas. Hoje de manhã, o estado entra para limpar as ruas, limpar o centro histórico, não deixar a lama secar ou vai começar a virar poeira", disse.

O governo do estado enviou 190 máquinas para ajudar a cidade na liberação de vias e limpeza na cidade. A estimativa é de que as chuvas tenham impactado 26 pontos do município. "Não foi uma única ou algumas áreas. Há carros virados, destroços de obra, árvores, isso tudo dificulta muito mais pensar na retomada da cidade", disse o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: