Tenente que ameaçou estuprar e matar PM no litoral de SP poderá ser expulso e preso, afirma ouvidor

247 - O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, afirmou ser "ultrajante e inaceitável" a conduta do tenente-coronel Cássio Novaes, acusado de assédio sexual, ameaças de morte e de estupro pela soldado Jéssica Paulo do Nascimento, de 28 anos. O oficial foi afastado do comando do batalhão onde está lotado.

"A sociedade não pode aceitar de forma alguma, em pleno século 21, que alguma pessoa use de sua condição de superior hierárquico para constranger, ameaçar ou assediar, seja sexualmente ou moralmente, uma mulher", disse em entrevista ao portal G1.

"A ouvidoria já tomou providências, inclusive solicitando informações acerca dos procedimentos da corregedoria. Então, nós estamos aguardando a resposta do órgão. De qualquer forma, após aberto o Inquérito Policial Militar (IPM), se tem o prazo de 40 dias, a priori, tempo que pode ser prorrogado caso necessário, e é onde serão apuradas todas essas condutas apontadas pela policial que o denuncia", acrescentou.

De acordo com o ouvidor, "trata-se de um crime de um militar contra outro militar". "Eu não tenho dúvidas que, se comprovados esses crimes, e pelo que vi nos autos, as informações e elementos iniciais são muito fortes e ultrajantes, ele será punido. A Justiça Militar é muito severa com esses tipos de crimes. De qualquer forma, é preciso ter inquérito e o direito de ampla defesa para todos. Mas, os elementos aqui apresentados pela soldado são bastante substanciosos", disse.

A Polícia Militar investiga o caso.

