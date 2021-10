"Ter gente nas ruas é fundamental para evitar um golpe", afirma Lindbergh Farias (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-senador Lindbergh Farias esteve no ato contra Jair Bolsonaro neste sábado (2) no Rio de Janeiro e destacou a importância de ter o povo nas ruas para evitar golpes no processo democrático.

Segundo ele, a mobilização popular é capaz de frear o impulso golpista da elite, que rompe com a democracia desde Getúlio Vargas. "A gente sabe que está havendo uma virada no meio do povo, o povo está virando contra Bolsonaro. Mas ter gente nas ruas é fundamental para evitar qualquer golpe. A característica dessa elite brasileira é essa, é uma elite com cabeça escravocrata e golpista. Deram golpe em Getúlio, deram golpe em Jango [João Goulart], deram golpe em Dilma e Lula, então a gente tem que estar nas ruas em um processo de mobilização para impedir qualquer tentativa de golpe dessa turma".

