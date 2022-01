Terceiro navio de cruzeiro é retido pela Anvisa por suspeita de surto de Covid-19

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Um terceiro navio de cruzeiro da companhia marítima MSC recebeu determinação da Anvisa para ancorar após casos de Covid-19 serem detectados em parte dos passageiros e tripulantes. O MSC Preziosa está retido em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O número exato de infectados no caso desta terceira embarcação não foi divulgado pelo órgão federal, mas, de acordo com a assessoria da MSC, seriam poucos, por volta de 0,6% do total de passageiros e tripulantes, que somam mais de três mil.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE