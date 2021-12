Terreiros de umbanda são alvos de ataques no interior de SP

Apoie o 247

247 - Nos últimos 90 dias, ao menos três terreiros de umbanda de Sumaré, a 120 km de São Paulo, foram alvos de intolerância religiosa. Criminosos invadiram os locais, destruíram imagens e outros acessórios sagrados. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Os religiosos afirmam que se sentem desamparados. Eles procuraram os políticos locais e uma representação foi protocolada no Ministério Público.

O primeiro desses ataques aconteceu na madrugada de 11 de setembro, no Terreiro Oxalá e Iemanjá, no Jardim Bela Vista. O portão foi estourado e os criminosos vandalizaram todo o local, quebraram os objetos utilizados nos rituais religiosos, rasgaram as roupas de santo e ainda tiraram o relógio medidor de energia do poste. Tudo ficou espalhado pela casa.

O segundo ataque ocorreu em 7 de outubro, na casa espiritual Pai João da Guiné, no Jardim Picerno, no período da manhã. Várias imagens de santos foram quebradas e os atabaques, rasgados.

A terceira tentativa de invasão ocorreu neste mês, no terreiro de uma mãe de santo que registrou o boletim de ocorrência, mas, por medo de represálias, ela não revela o local nem a data. Os criminosos não conseguiram invadir a casa, mas vandalizaram a fachada e arrancaram o toldo.

