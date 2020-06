Terror em Bragança Paulista: quadrilha explode banco e queima carros durante assalto

Uma quadrilha formada por cerca de 10 rapazes assaltou a Caixa Econômica Federal na madrugada desta terça-feira (2) em Bragança Paulista (SP). A quadrilha explodiu a agência bancária e incendiou vários veículos em pontos estratégicos do município para dificultar o acesso da polícia edit

247 - Uma quadrilha formada por cerca de 10 rapazes assaltou a Caixa Econômica Federal na madrugada desta terça-feira (2) em Bragança Paulista (SP). A quadrilha explodiu a agência bancária, mas, de acordo com a polícia, não conseguiu acessar os cofres de penhores, onde ficam os itens que clientes deixam para serem penhorados, como relógios, artigos de luxo e joias.

Policiais informaram que os bandidos estavam divididos em cerca de cinco carros, armados com pistolas e fuzis e foram para diferentes pontos da cidade. O grupo incendiou vários veículos em pontos estratégicos do município para dificultar o acesso da polícia.

Para evitar reforços de policiais de outras cidades, eles posicionaram o carro em que estavam no meio da via rodovia Fernão Dias, no limite entre os municípios de Bragança e Atibaia.

Por volta das 3h20 da madrugada, abordaram uma van e atearam fogo para bloquear a pista. Também espalharam pequenos pregos pela pista para estourar os pneus dos veículos que passavam.

Duas bases da Polícia Militar foram atacadas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.