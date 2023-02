Testemunhas dizem que mãe de menino que caiu de prédio costumava deixar filhos sozinhos e que tinha ido a passeio de barco

Apoie o 247

247 - Policiais militares que foram checar a queda de um menino de um apartamento no segundo andar de um prédio no Andaraí, Rio de Janeiro, no domingo (20), disseram à Polícia Civil que ouviram de testemunhas que era comum as crianças ficarem sem responsáveis no imóvel.

De acordo com reportagem do portal G1, Hallan Luis Silva Ramos Ventura, de 5 anos, morreu na hora, caído na calçada do prédio que fica na Rua Dona Amélia, no Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele vivia no apartamento com a mãe, identificada como Jéssica, e dois irmãos, de 9 e 3 anos.

Na hora da queda, estavam em casa só os dois filhos mais velhos – o menor havia sido deixado na casa de parentes.

No registro de ocorrência obtido pela TV Globo, os policiais militares relataram que ouviram de testemunhas que a mãe costumava sair e deixar as crianças mais velhas sozinhas, e que no domingo ela teria saído para um passeio de barco.

