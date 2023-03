Tiroteio acidental na Alerj fere segurança de deputado; uso de arma era proibido, segundo regimento

Apoie o 247

247 - Um tiroteio acidental deixou uma pessoa ferida na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na tarde desta quinta-feira (30), informa o jornal O Globo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi chamada para atender a ocorrência às 13h39.

A vítima, que atua como segurança do deputado Marcelo Dino (União Brasil), teria disparado acidentalmente em seu próprio pé. O policial militar, que não teve sua identidade revelada pelo deputado, é designado para trabalhar no gabinete do parlamentar. Ele foi transportado em condição estável para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo funcionários da Alerj, o tiro teria sido disparado quando a vítima se sentou em cima de uma arma engatilhada. O incidente causou medo e alarme no local, levando algumas pessoas a deixarem o edifício.

"O acidente foi no meu gabinete. Ele passa bem. Foi socorrido inicialmente pelo serviço médico da Alerj e transferido para um hospital", declarou Marcelo Dino, que também possui formação na PM. Ele deixou a corporação em 2010 após ser eleito vereador; atualmente está em seu segundo mandato como deputado estadual.

Apesar de não ter ferido gravemente ninguém com o disparo, o segurança em questão não poderia estar portando uma arma na Alerj, de acordo com a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles. "Segundo o regimento interno da Casa, apenas servidores do departamento de segurança da Alerj podem portar armas de fogo dentro do prédio. O segurança, que ainda não foi identificado, faz parte da escolta pessoal de Marcelo Dino", diz reportagem da coluna.

A Polícia Militar emitiu uma nota apenas mencionando que "um segurança particular do gabinete de um deputado estadual foi ferido na perna por um disparo acidental. O Corpo de Bombeiros foi acionado".

