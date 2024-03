Tiroteio na Av. Brasil entre milicianos e agentes da PRF termina com 10 presos e 6 feridos

Apoie o 247

247 - No fim madrugada desta quinta-feira (7), uma troca de tiros entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e milicianos abalou a tranquilidade da Avenida Brasil, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O confronto resultou em seis milicianos feridos e a prisão de 10 membros da quadrilha de Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, um dos líderes do grupo criminoso, informa o g1.

De acordo com informações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os agentes policiais estavam monitorando os criminosos há alguns meses e receberam informações cruciais do setor de inteligência da Polícia Civil, que permitiram a interceptação do bonde de milicianos na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito.

Os milicianos, que estavam em quatro carros, foram surpreendidos pela polícia enquanto transitavam pela rodovia. Durante a ação, foram apreendidas armas e coletes da Polícia Militar em posse dos criminosos.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Pedro II, localizado em Santa Cruz, para receberem atendimento médico. Enquanto isso, uma das pistas da Avenida Brasil foi interditada no sentido Zona Oeste para que a perícia pudesse realizar seu trabalho investigativo.

A operação policial que resultou na prisão dos milicianos e na desarticulação de parte da quadrilha de Zinho foi fruto de um trabalho conjunto entre agentes da PRF, Draco e Polícia Militar.

