TJ de SP dá 72 horas para Ana Hickmann e ex-marido quitarem dívida de R$ 800 mil com banco

De acordo com o Judiciário, vai ser feita a penhora de bens caso a quantia não for depositada no prazo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16° Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, deu um prazo de três dias, a partir desta quarta-feira (7), para a apresentadora Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Corrêa, quitarem o débito de R$ 735.069,85, somado de honorários advocatícios com o banco Daycoval. O valor total passa de R$ 800 mil.

De acordo com informações publicadas pela coluna F5, vai ser feita a penhora de bens caso a quantia não for depositada no prazo. Respondem ao processo a apresentadora, seu ex-marido e a empresa Ana Hickmann Serviços Ltda., em nome do ex-casal.

continua após o anúncio

A defesa do ex-casal pode oferecer embargo da execução, mas precisarão comprovar que eles não têm como pagar a dívida. O valor dos honorários advocatícios pode aumentar se o embargo for recusado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: