TJ do Rio envia ao STJ delação que acusa Cláudio Castro de corrupção

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) enviou nesta segunda-feira (4) para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) um recurso do governador Cláudio Castro (PL) para não aceitar um acordo de delação premiada que acusa chefe do Executivo fluminense de receber propina quando era vereador e depois de assumir o cargo de vice de Wilson Witzel. De acordo com informações publicadas nesta segunda pelo jornal Folha de S.Paulo, a delação é assinada por Bruno Selem, funcionário da Servlog, empresa que mantinha contratos com órgãos estaduais.

Selem afirmou que o governador recebeu propina do empresário Flavio Chadud, dono da Servlog, em julho de 2019. A Polícia Civil localizou um vídeo em que Castro, com uma mochila, visita o empresário na mesma data indicada pelo delator. O delator disse que o político do PL recebeu R$ 100 mil em dinheiro vivo.

Ao pedir para anular o recurso, a defesa do governador argumentou que a lei anticrime obriga o delator a ter o depoimento em vídeo. No caso de Selem, a gravação foi feita, mas o delator leu o depoimento escrito.

Segundo o Ministério Público, os depoimentos foram colhidos antes da sanção da lei anticrime.

