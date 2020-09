TJ do Rio sorteia e define desembargadores que julgarão impeachment de Witzel

Os cinco desembargadores, já sorteados, irão compor o tribunal misto com a Assembleia Legislativa para julgar o impeachment do governador do Rio de Janeiro afastado Wilson Witzel edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) sorteou e definiu nesta segunda-feira (28) os cinco desembargadores que irão compor o tribunal misto com a Assembleia Legislativa para julgar o impeachment do governador do Rio de Janeiro afastado Wilson Witzel.

Os juízes escolhidos foram: Teresa de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Mello, Fernando Foch e Inês da Trindade Chaves de Melo.

Ao formarem o tribunal misto, será acolhido o projeto de resolução aprovado na Alerj e o afastamento de Witzel será oficializado.

Os dez integrantes do tribunal terão 180 dias para definir se o governador terá seus direitos políticos cassados.