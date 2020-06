TJ-RJ determina retirada de postagens de Carlos e Eduardo Bolsonaro que relacionam Jean Wyllys a Adélio

No final do mês de maio, bolsonaristas divulgaram uma suposta relação entre o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) ao autor da facada de Bolsonaro, Adélio Bispo edit

247 - O juiz Diogo Boechat, do 5º Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), determinou nesta quarta-feira, 3, que Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro apaguem em 24 horas as publicações que relacionam o ex-deputado Jean Wyllys ao autor da facada em Jair Bolsonaro, em 2018, Adélio Bispo. O descumprimento acarretará em multa diária de R$ 1 mil.

Na segunda-feira, 1, o mesmo tribunal determinou que outros deputados bolsonaristas, como Bia Kicis (PSL-DF), apagassem postagens do mesmo tipo. E na terça-feira, 2, o tribunal determinou que o guru do governo, Olavo de Carvalho, apagasse cinco postagens contra Jean Wyllys.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.