TJ-RJ revoga mandados de prisão de Sérgio Cabral e saída da cadeia depende do STF

O ex-chefe do Executivo estadual continuará preso por conta da condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu nesta quinta-feira (10) que dois mandados de prisão preventiva contra o ex-governador Sérgio Cabral não terão validade. O ex-chefe do Executivo estadual continuará preso por conta da condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá o futuro do ex-governador.

Perto de completar seis anos na cadeia, Cabral é o único político alvo da antiga Operação Lava Jato em regime fechado, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (10) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A 2ª Turma do STF analisa o pedido de anulação da condenação imposta por Moro e a prisão consequente dela.

Cabral foi preso em novembro de 2016 após ser acusado de cobrar 5% de propina nos grandes contratos de seu mandato à frente do governo do Rio de Janeiro (2007-2014). Ele foi alvo de 35 ações penais na Lava Jato, tendo sido condenado em 22 com penas que, somadas, chegam a mais de 400 anos de prisão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.