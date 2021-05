TJ-SP absolve apresentador bolsonarista Sikêra Jr., que ofendeu atriz transexual: "raça desgraçada"

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubou a decisão de primeira instância jurídica que havia condenado o apresentador bolsonarista Sikêra Jr., da RedeTV, a pagar R$ 30 mil de indenização para a atriz e modelo transexual Viviany Beleboni, de acordo com informação publicada pelo portal Uol. O apresentador usou, em 2020, a imagem da modelo para falar de um crime cometido por um casal de mulheres lésbicas. Em seu comentário, Sikêra Jr. afirmou que isto é um "lixo", uma "bosta", uma "raça desgraçada".

A modelo ficou famosa por representar Jesus Cristo crucificado na Parada do Orgulho LGBT. Na ação, a defesa da modelo afirmou que, após a divulgação do programa, Viviany recebeu ameaças e acusações nas redes sociais. "Ela não se enquadra nos princípios da dignidade da pessoa humana?", perguntou à Justiça a advogada da modelo, Cristiane de Novais. "Ao sair desfilando vestida de Jesus Cristo, deveria ter previsto que tal manifestação chocaria a sociedade", afirmou no processo a advogada Viviane Barros Vidal, que representa o apresentador

Para o desembargador Rodolfo Pelizzari, relator do processo no TJ, o bolsonarista não teve a intenção específica de difamar a modelo ou de prejudicar sua honra e a sua imagem. "Em verdade, a crítica foi dirigida à toda a comunidade LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais], de forma genérica", afirmou.

"A conduta do apresentador não é ilícita, sendo uma mera crítica por entender que sua religião havia sido ofendida por homossexuais, a quem entende serem avessos a Jesus", acrescentou.

Cabe recurso à decisão.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.