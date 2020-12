TJ-SP acolhe ação contra Doria e Covas cobrando implementação de normas sanitárias em escolas

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acolheu uma ação popular nesta quinta-feira (17) cobrando do governo do estado e da prefeitura da cidade de São Paulo a implementação nas escolas de normas sanitárias, assim como sua divulgação através de relatórios periódicos.

O acolhimento ocorre um dia após a Secretaria de Educação do estado marcar o retorno das aulas presenciais para o dia 4 de fevereiro.

A juíza Carla Montesso Eberlein deu o prazo de dez dias para que o governo de João Doria (PSDB) e o prefeito eleito da capital Bruno Covas (PSDB) sejam intimados a comprovar a adoção das normas sanitárias devidas.

A juíza considera que o retorno das aulas presenciais é “absolutamente necessário”, desde que seja garantida a segurança dos estudantes, professores e funcionários.

Hoje, todas as regiões do estado estão na fase amarela da pandemia. A ideia do governo e permitir que as escolas sejam abertas até mesmo na fase vermelha, que corresponde aos índices mais graves de contágio do novo coronavírus.

Um fato extremamente preocupante é o aumento brusco no número de internações de crianças em hospitais públicos e privados de São Paulo.

