TJMG faz posse presencial com 200 pessoas durante pandemia do coronavírus

247 - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) está organizando um evento presencial para a posse da nova direção do tribunal, que vai ocorrer na quarta-feira, 1º, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Metade dos 140 desembargadores, no máximo, estarão presentes no palco, com capacidade para 300.

A expectativa é de que cerca de 200 pessoas estejam presentes no teatro com capacidade de 2100 lugares.

O desembargador Gilson Soares Lemes vai assumir a presidência do TJMG no lugar de Nelson Missias de Morais.

Com informações da Itatiaia.

