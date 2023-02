"Todo mundo se comportou da forma correta", diz Míriam Leitão sobre união de Lula, Tarcísio e prefeito de São Sebastião

Apoie o 247

247 - A jornalista Míriam Leitão, em coluna no jornal O Globo publicada nesta terça-feira (21), afirma que o presidente Lula (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Sebastião - cidade mais atingida pelas chuvas no litoral paulista -, Felipe Augusto (PSDB), se portaram da forma correta diante da tragédia.

"O presidente Lula e o governador Tarcísio não tiveram carnaval. Muita gente nas administrações do país e do estado suspendeu as festas e se concentrou na tragédia que abalou o litoral norte de São Paulo. Sentados na mesma mesa, representantes dos três níveis federativos tinham a demonstrar a forma correta de agir diante de um evento que tira vidas, desabriga, desampara e choca. Governos governam. Isso é natural, mas não era frequente em tempos recentes", escreve.

Ela lembra que em dezembro de 2021, Jair Bolsonaro (PL) teve postura diferente diante das enchentes que atingiram a Bahia. À época, ele preferiu ficar em Santa Catarina passeando de jet-ski. "O ex-presidente Bolsonaro não se abalou de cima do seu jet ski quando a chuva desabou sobre a Bahia há pouco mais de ano, no Réveillon de 2022. 'Espero não ter que retornar antes', disse ele na ocasião".

"Lula não se perguntou isso. Junto com o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito tucano de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou que o governo federal vai ajudar na recuperação da Rio-Santos e na construção de moradias em lugares adequados. O governador disse que a presença de Lula dava 'amparo e conforto'. Todo mundo se comportou da forma correta. Gestores públicos passam por cima de divergências políticas para atuar de maneira colaborativa quando acontece uma tragédia e pessoas públicas vão ao local dos eventos dramáticos porque é assim que se informam melhor, e demonstram solidariedade. Era tão difícil explicar o óbvio ao antigo governante do Brasil", diz Míriam Leitão.

