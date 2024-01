'Todos querem o bem comum, apesar dos caminhos diferentes', diz Alckmin ao apoiar Tabata Amaral

Apoie o 247

247 - O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou seu apoio à pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) à Prefeitura de São Paulo. Ela deve disputar o cargo de prefeito da maior cidade do Brasil com o atual, Ricardo Nunes (MDB), e o também deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que conta com o apoio do presidente Lula.

Apesar de Lula apoiar Boulos, tanto o presidente quanto seu vice querem 'o bem comum', disse Alckmin, que é do PSB. Ele também citou o que vê como uma série de qualidades de Tabata Amaral.

“É mulher, precisamos de mais mulheres para melhorar, elevar a vida pública brasileira. É preparadíssima, formada em Harvard, foi reeleita deputada federal, é de família muito simples, humilde, da zona sul”, disse Alckmin, após reuniões na sede do diretório paulista do PSB em São Paulo, na sexta-feira.

“Ficarei muito feliz com ela sendo candidata e de poder modestamente ajudá-la", prosseguiu. “Política é ética. Não há politica sem ética e civilidade. Todo mundo quer o bem comum. Os caminhos são diferentes. Um por aqui, outro por lá. Não há razão para ter briga”.

Alckmin também disse que "é natural" que os partidos políticos tenham candidatos distintos no primeiro turno.

