Toffoli deixa hospital após acidente doméstico

Após sofrer um corte na face, o presidente do STF, Dias Toffoli, foi suturado, mas passa bem, de acordo com o hospital Vila Nova Star, em São Paulo edit

247 - Depois de passar menos 24 horas internado em observação, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, recebeu alta. Ele sofreu um acidente doméstico, ao bater com a cabeça. Teve um pequeno corte na face. O ministro foi suturado, mas passa bem, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

"O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade. Fez exame de raio-x e passa bem", diz o boletim médico.

Com o recesso do Judiciário, o ministro responde sozinho pelo plantão do STF.

