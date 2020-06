Torcedor antifascista perde emprego após enfrentar bolsonaristas na Paulista

Revista Fórum - O torcedor antifascista, Emerson Osasco, que ganhou notoriedade ao erguer o punho e enfrentar bolsonaristas na manifestação na avenida Paulista, no último domingo (31), teve seu contrato de trabalho como desenvolvedor de software rescindido no dia seguinte ao protesto.

“Após toda a repercussão, as imagens chegaram no meu serviço”, afirmou Emerson, que era contratado como pessoa jurídica da multinacional Softtek, empresa de tecnologia fundada em 1982 no México, com filial em Barueri (SP).

A Softtek, por sua vez, negou que tenha rescindido o contrato de Emerson por razões políticas, mas disse que não comenta casos específicos. “Nossas políticas de RH cumprem os regulamentos e estão alinhadas ao nosso código de ética”, diz breve nota enviada à reportagem.

