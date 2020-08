Torcida do São Bernardo leva faixa “Lula Livre” ao estádio onde ex-presidente liderou greves históricas

A torcida organizada Movimento Popular Febre Amarela, do São Bernardo, levou uma faixa com os dizeres Lula Livre no estádio 1º de Maio, no município paulista edit

247 - A torcida organizada Movimento Popular Febre Amarela, do São Bernardo, levou uma faixa com os dizeres Lula Livre no estádio 1º de Maio, no município paulista. A faixa estava ao lado de outras bandeiras da torcida na partida que o São Bernardo ganhou por 3×2 do XV de Piracicaba, pela Série A2 do campeonato estadual.

O ex-presidente Lula foi condenado no processo do triplex em Guarujá (SP), acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do apartamento.

Então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro também emitiu a ordem de prisão sem o esgotamento de todos os recursos judiciais.

