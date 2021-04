Trabalhador escravo diagnosticado com Covid-19 é resgatado de plantio de cana em SP

O caso permitiu que 22 escravos fossem libertados pelo Grupo de Fiscalização Móvel no dia 9 de abril. Eles haviam sido vítimas do tráfico de seres humanos, tendo sido vendidos de um empregador para outro edit

Trabalhador com Covid-19 e passando fome foi resgatado de escravidão em um plantio de cana-de-açúcar nos municípios de Guará e Ituverava (SP), segundo coluna de Leonardo Sakamoto no UOL.

Auditores fiscais ouvidos pela coluna afirmaram ter sido o primeiro caso de uma pessoa escravizada que testou positivo para a doença.

O trabalhador estava passando fome e relatou febre, dores no corpo e tosse. Não estava conseguindo andar, mas não contou com assistência médica do patrão. Por fim, conseguiu fazer um teste que diagnosticou a infecção pela Covid-19.

O caso permitiu que 22 escravos fossem libertados pelo Grupo de Fiscalização Móvel no dia 9 de abril. Eles haviam sido vítimas do tráfico de seres humanos, tendo sido vendidos de um empregador para outro.

