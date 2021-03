Trabalhadores ficam soterrados após desabamento em obra do Sesc em Franca (SP)

247 - Desabamento nas obras de instalação de uma unidade do Sesc de Franca (SP) deixou trabalhadores soterrados e dezenas de feridos. A busca é feita pelo Corpo de Bombeiros e por policiais.

De acordo com depoimento de trabalhadores da obra, havia cerca de 60 funcionários trabalhando em cima de um andaime quando a laje caiu.

De acordo com reportagem do UOL foram resgatadas seis pessoas até o momento, sendo uma em estado grave.

A queda aconteceu a 12 metros de altura. A Polícia Civil abriu inquérito e solicitou a presença da perícia para investigar o que gerou o acidente.

A Santa Casa de Franca informou, por meio de assessoria de imprensa, que as ambulâncias levando as vítimas estão chegando à unidade e as equipes médicas ainda estão oferecendo os primeiros socorros. Em nota, a entidade confirmou que cinco pacientes estão em atendimento na emergência, estáveis e orientados. Um paciente, João Paulo Cintra Silva, 25 anos, está intubado, sedado e internado na UTI. O quadro é considerado grave.

A obra tinha previsão de entrega em 2022. O Consórcio SIAA Apiacás é a empresa responsável pela obra.

"O Sesc São Paulo lamenta o acidente ocorrido hoje (19/3), por volta de 11h30, na obra de construção da futura unidade do Sesc Franca e está apurando os fatos. Informa que o Corpo de Bombeiros ainda está no local do acidente trabalhando na remoção dos escombros e no atendimento às vítimas. A instituição está à disposição para prestar suporte às vítimas e seus familiares. Novas informações serão divulgadas em breve", diz o comunicado do Sesc.

