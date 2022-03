Trabalhadores são agredidos pela Guarda Municipal em BH (vídeo)

Apoie o 247

247 - Trabalhadores da rede municipal de Educação foram agredidos nesta sexta-feira (25) pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Houve relatos de agressões com cassetetes, uso de gás lacrimogêneo e de spray de pimenta por parte dos agentes. As agressões aconteceram em frente à sede da prefeitura da capital mineira.

Um dos manifestantes chegou a ficar desacordado após ser agredido na cabeça. Os relatos foram publicados pelo jornal O Tempo.

O professor Daniel Wardil, do comando de greve do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (SindRede), afirmou que a repreensão começou quando os manifestantes estavam no passeio em frente à PBH.

"Tinha espaço para entrar e sair da prefeitura. A Guarda Municipal, na ignorância, veio na pancadaria, com bomba, com cassetete, expulsando a gente do passeio. Do passeio! Tem professor agora no hospital porque levou pancada na cabeça e desmaiou aqui na porta. Tem professora agredida", disse.

Reivindicações

Em greve desde o dia 16, servidores da rede municipal de educação criticaram o reajuste oferecido pela prefeitura e cobraram o pagamento do piso salarial. A prefeitura propôs um reajuste de 11%, mas a categoria quer alta de pelo menos 23%.

